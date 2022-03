9 students presented their papers at DEIM2022 and 2 of them (Ishiyama, Inoue) received “Online Presentation Award”.

